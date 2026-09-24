Choc a Salerno: ragazza di 20 anni accoltellata alla schiena, è grave La Polizia indaga sull'episodio: la giovane è in codice rosso ma non in pericolo di vita

Una volante della Polizia è intervenuta nella serata di ieri, intorno alle 21.30, in largo San Tommaso d'Aquino a Salerno, dopo la segnalazione di un passante che riferiva della presenza di una ragazza ferita.

LA DINAMICA DELL'AGGRESSIONE

Dalle prime informazioni acquisite risulta che la giovane, italiana, residente in provincia e di circa vent'anni, si trovasse da sola in zona quando è stata colpita alle spalle da uno sconosciuto.

LE CONDIZIONI DELLA VITTIMA

La ragazza è stata trasportata in ospedale in codice rosso all'ospedale "Ruggi d'Aragona", ma non sarebbe in pericolo di vita.

LE INDAGINI

Sono in corso accertamenti per l'identificazione del responsabile dell'aggressione. Gli investigatori della Questura hanno acquisito anche le immagini di videosorveglianza della zona per provare a risalire all'identità della persona che si è resa responsabile di questo grave episodio nel cuore del centro storico di Salerno.