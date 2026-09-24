Salernitana, all'asta le maglie in onore di San Matteo: info e modalità Due le tranche in cui saranno vendute le divise indossate dai calciatori con il Giugliano

Partiranno rispettivamente lunedì 28 settembre e giovedì 1 ottobre le aste di beneficenza delle maglie indossate dai calciatori granata in occasione di Salernitana-Giugliano, gara disputata il 19 settembre scorso allo stadio Arechi. Le casacche “Limited edition 21/9” saranno disponibili sulla piattaforma specializzata CharityStars.

L’iniziativa è finalizzata alla raccolta fondi in favore dell’AIL (Associazione Italiana contro Leucemie-Linfomi-Mieloma) – Sezione di Salerno. Le maglie griffate GIVOVA sono state realizzate per celebrare San Matteo, Santo Patrono di Salerno. L’asta si dividerà in due tranche, undici maglie saranno disponibili nella prima, altrettante nella seconda. Saranno comprese sia quelle “match worn” indossate dai calciatori che hanno preso parte alla sfida, sia quelle “preparate”, ovvero indossate in panchina dai giocatori che non sono scesi in campo pur essendo presenti in distinta.

Sarà possibile formulare le offerte per aggiudicarsi le maglie nella prima tranche dalle 12:00 di lunedì 28 settembre fino alle 20:00 di lunedì 5 ottobre, mentre la seconda parte delle casacche sarà all’asta dalle 12:00 di giovedì 1 ottobre fino alle 20:00 di giovedì 8 ottobre. Le maglie all’asta nella prima tranche: Achik, Anastasio, Boncori, Cardoni, Cevers, Dal Pin, D’Ursi, Lescano, Tascone, Vitale, Zoia. Le maglie all’asta nella seconda tranche: Bevilacqua, Capuano, Celiento, Galeotti, Gyabuaa, La Gumina, Llano, Longobardi, M. Djamanca, Pieraccini, Villa.