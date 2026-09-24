Roberto Vecchioni, salta il concerto a Salerno: "Improvvisi motivi di salute" Il maestro dà forfait al Premio Charlot: al suo posto lo show di Enrico Brignano

"L’organizzazione della XXXVIII edizione del Premio Charlot comunica un aggiornamento nel calendario delle serate in programma nei teatri cittadini, garantendo al pubblico un'offerta artistica di altissimo profilo. Il concerto del Maestro Roberto Vecchioni, previsto per venerdì 25 settembre alle ore 21.00 presso il Teatro Verdi di Salerno, appuntamento nel quale all’artista avrebbe dovuto essere conferito il prestigioso Premio "Grandi Protagonisti dello Spettacolo", purtroppo non potrà aver luogo a causa di improvvisi e importanti motivi di salute. La direzione organizzativa del Premio Charlot, nell’inviare al Maestro Vecchioni i più calorosi ed affettuosi auguri di una rapida e completa guarigione, ha prontamente ridefinito il programma della serata del 25 settembre". E' quanto si legge in una nota stampa.

A raccogliere il testimone sul palcoscenico del Teatro Verdi, sempre a partire dalle ore 21.00, sarà una serata di grande spettacolo che vedrà nella prima parte l'esibizione della Montecarlo Big Band, formazione orchestrale di eccezionale livello composta da talentuosi musicisti, capace di trascinare il pubblico in un elegante e travolgente viaggio musicale tra le sonorità dello swing, del jazz e dei grandi classici riarrangiati per grande orchestra. A seguire la scena sarà per uno dei volti più amati, poliedrici e travolgenti dello spettacolo italiano: Enrico Brignano. Cresciuto alla prestigiosa scuola di Gigi Proietti, Brignano porta avanti con orgoglio e maestria l'eredità del suo grande maestro, dimostrandosi oggi uno dei suoi più autorevoli ed eredi artistici. Con la sua straordinaria capacità affabulatoria, i tempi comici impeccabili e quell'ironia garbata ma tagliente che evoca la grande tradizione del teatro popolare e d'autore, l'attore romano regalerà al pubblico salernitano uno show indimenticabile, capace di coniugare satira di costume, acuta osservazione della realtà e puro intrattenimento.

Intanto la 38ª edizione del Premio ha decretato ieri, mercoledì 23 settembre, il vincitore dello Charlot Giovani. La serata è stata condotta nella prima parte da Cinzia Ugatti e nella seconda parte da Gigi e Ross, che hanno fatto da padrini ai sei finalisti della gara, selezionati in tutta Italia da Alessio Tagliento e Gianluca Tortora. Al termine della competizione, il pubblico presente in sala ha decretato vincitore il napoletano Ciro Raimo, mentre il Premio della Critica è stato assegnato a Samuele Rossi di Lucca. Entrambi i giovani artisti hanno conquistato il pubblico con i loro monologhi, nei quali hanno trattato con brillante verve comica argomenti vari, fortemente legati alla vita quotidiana e vicini alla sensibilità di tutti gli spettatori.