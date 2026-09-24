Non arrivano buone notizie in casa Bari. Il big-match con la Salernitana si avvicina ma i galletti devono fare i conti con una lista infortunati che si allarga. Pesantissima nelle ultime ore la defezione di Valerio Mantovani. Il difensore si era fermato nel corso della sfida con il Sorrento per un problema muscolare. Ieri l’aggiornamento: previsto uno stop di circa tre settimane a causa della lesione muscolare rimediata nella trasferta contro i rossoneri. Il capitano biancorosso salterà dunque i prossimi impegni, tra cui anche la super sfida con la Salernitana del prossimo 4 ottobre, e costringerà Rastelli a ridisegnare ancora una volta il reparto difensivo, già alle prese con diverse assenze.
Salernitana, tegola in casa Bari: l’ex Mantovani salta il ritorno all’Arechi
Lesione muscolare per l'ex granata
Salerno.