Salerno, lavoratori in nero e gravi carenze igieniche: chiusi due locali Operazione effettuata dal Nucleo Operativo Sicurezza

Due ristoranti, uno storico locale della zona orientale di Salerno e un ristorante etnico, sono stati chiusi al termine di un controllo della Polizia municipale per gravi irregolarità igienico-sanitarie e lavoro nero. L'operazione è stata condotta nella serata di ieri dagli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza (Nos), in collaborazione con personale dell'Asl e dell'Ispettorato del lavoro, a seguito di alcune segnalazioni.

Nel primo locale sono state riscontrate, secondo quanto riferito dalla Polizia municipale, gravi carenze igienico-sanitarie nei locali destinati alla preparazione degli alimenti. Nel corso degli accertamenti è stata inoltre rilevata la presenza di due lavoratori impiegati in nero. Nel ristorante etnico, invece, gli ispettori hanno accertato l'impiego di otto lavoratori non regolarmente assunti.

Per entrambe le attività è scattata la sospensione immediata dell'attività e la chiusura dei locali. Il provvedimento ha comportato anche l'interruzione della somministrazione di alimenti e bevande ai clienti presenti e l'annullamento delle prenotazioni previste per la serata.

I controlli, sottolinea la Polizia municipale, rientrano nelle attività del Nos finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, al contrasto del lavoro sommerso e alla salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza alimentare.

