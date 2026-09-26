Cavese-Savoia, le probabili formazioni: Masitto ritrova titolari Derby infuocato al Simonetta Lamberti (ore 20.30). Masitto: "Partita bellissima da giocare"

Derby casalingo. Non può sbagliare la Cavese. Al Simonetta Lamberti (ore 20:30) arriva il Savoia. Le due sconfitte consecutive pesano come un macigno su questa fase del torneo degli aquilotti e hanno spento in maniera brusca l’entusiasmo di un avvio di stagione comunque positivo. Masitto vuole una reazione e può sorridere per il rientro di diversi titolari: Nunziata in difesa, Macchi sulla fascia e Awua in mediana. Davanti è ballottaggio fra Alberti e Fusco, col primo favorito per far coppia con Minaj.

La vigilia di Masitto

In conferenza stampa, le parole del tecnico: “Abbiamo fatto le ultime partite con delle assenze: mancava Awua, mancava Visconti, stava tornando Minaj. Abbiamo cercato di avere un assetto sempre forte, perché questa squadra può fare un sacco di cose”. Il tecnico guarda soprattutto alla reazione che dovrà arrivare davanti al proprio pubblico: “Veniamo da due partite, due sconfitte, quindi bisogna reagire immediatamente. Giochiamo in casa, abbiamo una bellissima partita da giocare”.

Cavese-Savoia, le probabili formazioni:

Cavese (3-5-2): Boffelli; Peretti, Cionek, Nunziata; Macchi, Diarrassouba, Awua, Orlando, D’Amore; Minaj, Alberti. Allenatore: Masitto.

Savoia (3-4-1-2): Leonardo; Portanova, Noce, Cozzoli; Iob, Alfieri, Tumbarello, Martina; Meola; Yeboah, Nepi. Allenatore: Formisano.