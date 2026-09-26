Salernitana, lodevole iniziativa del Ccsc: maxi-schermo al Centro Sociale Appuntamento a Pastena per tifare insieme. Non mancheranno sorprese e spazio alla solidarietà

Divieto di trasferta per lo Scida ma il desiderio di tifare insieme non conosce limiti. Lodevole iniziativa quella organizzata dal Centro di Coordinamento Salernitana Club. Dalle ore 14:00 sarà possibile recarsi al Centro Sociale di Salerno, a Pastena, per vivere insieme la partita di Crotone-Salernitana presso l’Auditorium della struttura. Sarà un pomeriggio da vivere insieme, con la voglia di stare fianco a fianco, condividere la nostra passione e sostenere i nostri colori anche a distanza. Un momento di aggregazione, amicizia e condivisione che vuole riunire tutta la tifoseria salernitana. Inoltre per i primi cento bambini che verranno e assisteranno alla partita ci sarà una sorpresa speciale dedicata alla Salernitana.

Il valore sociale dell’iniziativa

La giornata odierna avrà anche un significato particolare. Il Centro di Coordinamento Salernitana Club ha infatti deciso di invitare all'iniziativa la mamma di Tiffany, una bambina di appena sei anni che sta affrontando un difficile percorso medico e che dovrà sottoporsi a importanti interventi chirurgici. La storia di Tiffany è una storia che merita attenzione e sensibilità. La bambina è nata con una grave patologia che ha compromesso il funzionamento del braccio e della mano destra e oggi, con la crescita, necessita di un percorso chirurgico articolato per cercare di migliorare la propria condizione e garantirle maggiore libertà e autonomia. Per affrontare questo percorso la famiglia ha avviato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, con l'obiettivo di sostenere le importanti spese necessarie per gli interventi.

Il CCSC ha scelto di invitare la mamma di Tiffany proprio perché crede che la passione per la Salernitana possa essere anche un veicolo di solidarietà, vicinanza e attenzione verso chi ha bisogno. Durante l'appuntamento sarà quindi possibile conoscere più da vicino la storia di Tiffany e sensibilizzare la tifoseria su questa importante iniziativa. A breve, inoltre, la tifoseria e la Curva ufficializzeranno una propria iniziativa per sostenere concretamente Tiffany e la sua famiglia.