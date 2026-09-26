Crotone-Salernitana, le probabili formazioni: Cosmi non cambia Allo Scida (14:30), i granata vanno a caccia del primo blitz esterno

Voglia di continuità. Crotone-Salernitana è un esame probante. Alle 14.30 allo Scida la Bersagliera di Serse Cosmi deve centrare il primo squillo esterno stagionale e lanciare un segnale al campionato. Alle porte c'è il big match con il Bari e arrivarci con il sesto risultato utile, possibilmente con un successo pesante, sarebbe il viatico migliore.

Le scelte di Cosmi

Lo Scida rappresenta sempre uno stadio speciale per Cosmi, ex della sfida. Il tecnico umbro va a caccia di un exploit che possa certificare lo stato di forma della Bersagliera. Ha la fortuna di avere una rosa al completo, con il recupero di De Boer che andrà gestito. L'undici titolare ha una forma predefinita, seppur con Celiento e La Gumina gestiti in settimana. Tascone e Vitale sono coppia indissolubile, così come Achik e Villa sulle corsie. Davanti ancora D'Ursi, con Lescano che insegue.

Crotone-Salernitana, le probabili formazioni

Crotone (4-3-3): Merelli; Veltri, Armini, Tanco, Groppelli; Barcella, Grosso, Crapisto; Brignola, Musso, Zunno. Allenatore: Greco.

Salernitana (4-4-2): Galeotti; Llano, Celiento, Pieraccini, Anastasio; Achik, Tascone, Vitale, Villa; La Gumina, D’Ursi. Allenatore: Cosmi.