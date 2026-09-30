Maxi-colpo a Baronissi: truffa in gioielleria dei finti poliziotti Indagini in corso per provare a risalire ai responsabili

Con la tecnica del finto poliziotto sono riusciti a truffare perfino i titolari di una gioielleria. È quanto accaduto nella serata di martedì a Baronissi dove ignoti hanno messo a segno un colpo dalle importanti proporzioni.

Tutto ha avuto inizio con una telefonata ricevuta dal titolare dell'attività e nel corso della quale un finto poliziotto avrebbe riferito della necessità di verificare alcuni gioielli nell'ambito di una fantomatica indagine su monili rubati. Una richiesta seguita da una video chiamata: il finto agente si sarebbe fatto prima mostrare alcuni gioielli per poi sostenere che fossero proprio quelli ricercati, evidenziando la necessità di sequestrarli. Poco dopo un'altra persona sarebbe passata in gioielleria, prelevando i gioielli indicati nel corso della precedente conversazione. Il bottino, secondo quanto si apprende, supererebbe i 20mila euro.

Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Questura di Salerno che, anche grazie alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, proveranno a risalire ai responsabili della truffa. I titolari della gioielleria, in un post social, si sono detti “molto scossi per l'accaduto”, anche “perché purtroppo tante cose sono state prese, anche riparazioni”.