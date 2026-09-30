Salernitana-Bari, settore ospiti sold-out. E i galletti "consigliano" i Distinti Si va verso dunque una presenza massiccia di tifosi biancorossi. Stop per un attaccante

Subito sold-out. Salernitana-Bari si prepara ad avere una cornice di pubblico importante. I 500 posti per la Curva Nord sono stati letteralmente polverizzati dai tifosi biancorossi. A comunicarlo il club pugliese che poi, attraverso le pagine ufficiali, "apre" ai galletti nei Distinti: "Non essendo previste restrizioni o limitazioni per la tifoseria ospite, si consiglia ai tifosi biancorossi che intendano seguire la partita, l'acquisto dei tagliandi per il settore Distinti Nord (prezzi: € 18 pieno, € 12 over 65 e donna,€ 8 under 14) . Si raccomanda di non recarsi presso il settore ospiti con biglietti di altri settori in quanto, per motivi strutturali, non sarà possibile far accedere nel suddetto settore più tifosi della capienza massima autorizzata, fissata in 500 unità".

Stop per Manzari

Intanto, il Bari comunica che "l’intervento di meniscectomia al ginocchio sinistro del calciatore Giacomo Manzari è perfettamente riuscito. Prognosi di circa un mese per l'attaccante biancorosso che inizierà a breve il programma personalizzato di recupero". Nuova defezione dunque in vista di Salerno.