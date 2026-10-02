Blitz dei carabinieri nel Salernitano: scoperto droga market e armi Arrestato un 26enne

Nel pomeriggio del 1° ottobre, a Montecorvino Rovella, i carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all'arresto di un 26enne del luogo per "fabbricazione o detenzione di materie esplodenti, detenzione ilegale di arma comune da sparo e di armi clandestine e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio".

L'indagato, mentre si dirigeva a piedi verso la propria abitazione, alla vista dei militari, assumeva un atteggiamento sospetto. A seguito di controllo e perquisizione personale e domiciliare,è stato trovato in possesso di 23 chili di hashish e 4,5 chili di cocaina. Entrambe le

sostanze erano suddivise in panetti ancora sigillati. Sono stati, inoltre, rinvenuti e sequestrati ulteriori 0,5 grammi di marijuana,

circa 650 grammi di "mannite"; tre bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento, tra cui una macchina confezionatrice per il sottovuoto; una carabina semiautomatica, corredata di due caricatori; cinque pistole di cui due semiautomatiche con matricola abrasa; tre revolver tutte di diverso calibro, un silenziatore e munizionamento di vario tipo; tre ordigni esplosivi artigianali caratterizzati da elevata potenzialità offensiva, rendendo necessario l'intervento degli artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e alla successiva neutralizzazione degli stessi.