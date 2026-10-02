Salernitana, penultimo allenamento anti-Bari: una possibile novità di formazione C'è da sostituire l'infortunato Achik: tutte le idee di Cosmi. In mezzo al campo occhi su Tascone

Penultimo seduta di allenamento in casa Salernitana prima della super sfida con il Bari. Dopo la sgambatura di ieri con la Primavera, Serse Cosmi fa le prove generali in vista del posticipo che avrà una cornice di pubblico da categoria superiore (la prevendita si appresta a superare quota 10mila spettatori). Per l’allenatore c’è da fare i conti con la defezione pesante di Achik. Il marocchino, a causa della lesione muscolare, resterà fermo ai box per oltre un mese.

L’idea

Il rincalzo naturale è rappresentato dalla chance dal 1’ per Varela Djamanca. In caso di semaforo verde, per l’ex Arezzo sarebbe la prima chance nello starting eleven. Cosmi però è tentato anche dalla soluzione Cardoni e pensa allo spostamento del suo jolly, ovvero quel Llano che si sta ben disimpegnando da terzino destro ma che col Crotone ha chiuso da mediano. Uno spostamento come esterno da centrocampo obbligherebbe al rilancio di Longobardi, fin qui tutt’altro che convincente. E le condizioni non ottimali di Capuano in termini di minutaggio dopo il problema muscolare rallentano il dirottamento a destra di Pieraccini, opzione però che Cosmi valuta per il futuro.

Gyabuaa in preallarme

Fari puntati anche sulle condizioni di Tascone. La caviglia è ancora in disordine dopo il colpo durissimo accusato nel primo tempo della sfida con il Crotone. Ma la voglia del capitano è quella di stringere i denti e dare il suo apporto. In preallarme Gyabuaa. In attacco è duello fra Lescano e La Gumina.