Salerno, 23enne accoltellata: diffusa la foto del presunto autore La Procura: "Chiunque lo riconoscesse contatti la Polizia"

Continua la caccia all'autore dell'accoltellamento della 23enne avvenuto lo scorso 23 settembre nel centro storico di Salerno. La Procura di Salerno in queste ore ha diffuso una fotografia del presunto responsabile, al fine di agevolarne l'identificazione.

I fatti risalgono a mercoledì 23 settembre: gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti, intorno alle 21.30, in Largo San Tommaso D'Aquino, dopo aver ricevuto la segnalazione di una donna accoltellata. Sul posto è stata verificata la presenza della giovane che, soccorsa dai sanitari del 118, era stata trasportata in codice rosso in ospedale dove le erano state effettuate anche trasfusioni di sangue.

Nell'immediatezza dei fatti la 23enne ha riferito di essere stata immotivatamente aggredita alle spalle poco prima, nei pressi del luogo dove era stata soccorsa, da un soggetto a lei sconosciuto, che le ha sferrato calci e pugni, per poi accoltellarla alla nuca. Gli approfondimenti investigativi condotti dalla Squadra Mobile Salerno e coordinati dalla Procura di Salerno, hanno consentito di individuare il presunto autore.

"Significando che sono tuttora in corso le attività di identificazione del medesimo, si invita chiunque dovesse riconoscere l'uomo di cui agli allegati fotogrammi a mettersi in contatto con la Questura di Salerno, telefonando al numero telefonico del centralino 089/613111 o recandosi presso gli uffici della Caserma "Pisacane", situati a Salerno, via Sant'Eremita. Si ricorda, inoltre, che è possibile utilizzare anche YouPol, applicazione ufficiale della Polizia di Stato per smartphone e tablet che consente di inviare segnalazioni di testo, foto, video oaudio direttamente alla sala operativa della Questura", le indicazioni diffuse dalla Procura.