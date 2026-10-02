Accoltellata a Salerno, svolta vicina: ricevute diverse segnalazioni Una arriva da Ariano Irpino: un cittadino sotto torchio in commissariato

Potrebbero essere vicine ad una svolta le indagini sul ferimento di una 23enne, avvenuto lo scorso 23 settembre a Salerno. In mattinata la Procura di Salerno, d'intesa con gli agenti della Squadra Mobile, hanno diffuso due fotogrammi del presunto responsabile dell'accoltellamento. Al momento, infatti, gli investigatori hanno un volto ma non ancora un nome e cognome. I frame sono stati estrapolati dalla telecamera di videosorveglianza di un bar del centro storico, poco distante dal luogo in cui la giovane è stata accoltellata.

La Squadra Mobile, dopo aver diffuso le foto, ha ricevuto diverse segnalazioni, provenienti da posti diversi. Una di queste è arrivata anche da Ariano Irpino: in questi minuti una persona si trova al commissariato di Polizia arianese per essere ascoltata ed appurare un suo eventuale coinvolgimento nella vicenda. Ma dalla Questura di Salerno precisano che non è la sola. L'invito è di trattare la questione con la massima delicatezza, anche per evitare "falsi allarmi".