De Luca su Stadio Arechi: "Fondi Cipess? Auguriamoci non ci siano slittamenti" Il sindaco: "Attendiamo con tranquillità la decisione della Uefa per Euro 2032, ci sia oggettività"

Vincenzo De Luca torna a parlare del restyling dello Stadio Arechi e del campo Volpe. Il sindaco di Salerno si sofferma sul tema dopo la decisione della Figc di inserire la città di Salerno tra le candidate ad ospitare gli Europei 2032. Nel corso del suo appuntamento settimanale, De Luca ha sottolineato: “Avevamo chiesto il 30 settembre 2022 un primo finanziamento. Poi tre anni dopo la stessa richiesta è arrivata anche da Napoli. A Salerno è stata fatta già la gara per l’Arechi e per il campo Volpe. La Uefa farà delle scelte entro ottobre. Attendiamo e speriamo che ci siano valutazioni oggettive. Per il resto, grande tranquillità. Chi sarà scelto avrà il nostro sostegno. Ci auguriamo che la scelta avvenga in Campania. Attendiamo questa decisione con grande tranquillità. Intanto però è stata spostata la riunione del Cipess dal 30 settembre al 6 ottobre. Ci auguriamo che non ci siano altri slittamenti”.