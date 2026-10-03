Accoltellata a Salerno, svolta nelle indagini: fermato 57enne di Ariano Irpino È in carcere con l’accusa di tentato omicidio

di Filippo Notari e Gianni Vigoroso

Svolta nelle indagini per l’accoltellamento della 23enne avvenuto nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Dopo un lungo interrogatorio, la Procura di Salerno ha sottoposto a fermo il 57enne di Ariano Irpino che nella notte è stato condotto nel carcere arianese con l’accusa di tentato omicidio. Al momento il movente del ferimento non è ancora noto. Assistito dall’avvocato Domenico Carchia, il 57enne è apparso sereno: la sua posizione dovrà ora essere valutata dall’autorità giudiziaria nelle successive fasi.

L’uomo nel primo pomeriggio era stato accompagnati negli uffici del commissariato di Ariano Irpino dove è rimasto fino a notte inoltrata. Dopo la diffusione dei fotogrammi del presunto responsabile da parte degli investigatori salernitani, le indagini hanno subito un’accelerata.

Gli uomini del commissariato di polizia arianese, insieme al vice questore Giulio Masini, lo hanno subito riconosciuto in quella foto piombando nella sua abitazione in una zona rurale particolarmente impervia dove l'uomo non ha opposto alcuna resistenza e in maniera tranquilla è stato accompagnato dalla volante in commissariato.

E' stata subito informata la squadra mobile di Salerno che aveva vagliato diverse segnalazioni arrivate da più parti. Alla fine, determinante è stata l'azione dei colleghi del commissariato di Ariano Irpino che hanno stretto il cerchio, mettendo sotto torchio il 57enne.

Restano ancora da capire i motivi del ferimento: la vittima aveva raccontato alla Polizia di non conoscere il suo aggressore, di non averlo mai visto e di essere stata colpita alle spalle prima con calci e pugni e poi con una coltellata alla nuca. In ospedale era arrivata in codice rosso, rendendo necessaria anche una trasfusione di sangue. Dopo dieci giorni di indagini serrate, la possibile svolta con il fermo del 57enne di Ariano Irpino.