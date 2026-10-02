Salernitana-Bari, sarà un Arechi infuocato: il dato della prevendita

La corsa al biglietto continua. Attesi tifosi del Bari già domani in città

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Salerno.  

Non sarà cornice da serie C. Salernitana-Bari si appresta ad illuminare il weekend. Senza serie A e serie B, ancora alle prese con la sosta per le nazionali, la sfida dell'Arechi si candida senza dubbio ad essere una delle partite più attese. E il Principe degli Stadi indosserà il suo abito migliore. Il clima di fratellanza fra le due tifoserie spinge a numeri da capogiro: alla quota di 6674 abbonati si aggiungono anche gli 4400 tagliandi venduti. Superata dunque quota 11mila, con l'ambizione di toccare oltre 13mila spettatori. Tantissimi i tifosi del Bari presenti nei Distinti, con molti attesi in città già nella giornata di domani. 

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