Sul lavoro e una strage: le ultime due vittime in Campania sono salernitane Gli incidenti tra Sannio e Irpinia: a lutto le comunità di Montesano sulla Marcellana e Sassano

LUTTO NEL VALLO DI DIANO PER DUE MORTI SUL LAVORO: PERDONO LA VITA UN OPERAIO DI MONTESANO E UN LAVORATORE DI SASSANO

Antonio Simone, 46 anni, è morto ad Apollosa, nel Beneventano, travolto dal cedimento di un muro in cemento. Pietro Pellegrino, 56 anni, è precipitato da un capannone a Prata Principato Ultra, nell'Avellinese, dopo il crollo di un lucernario

Commozione nel Vallo di Diano per la morte di due lavoratori originari del territorio, deceduti in altrettanti incidenti sul lavoro avvenuti in Campania. Le vittime sono Antonio Simone, 46 anni, di Montesano sulla Marcellana, e Pietro Pellegrino, 56 anni, di Sassano.

ANTONIO SIMONE MORTO AD APOLLOSA, NEL BENEVENTANO

Simone è morto ad Apollosa, in provincia di Benevento. Operaio edile, era impegnato in lavori all'interno di un'azienda della filiera zootecnica. Secondo una prima ricostruzione, stava realizzando un muro in cemento quando la struttura ha ceduto, travolgendolo. I soccorsi sono stati inutili. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente.

PIETRO PELLEGRINO MORTO A PRATA PRINCIPATO ULTRA, NELL'AVELLINESE

Pellegrino è morto a Prata Principato Ultra, in provincia di Avellino. L'uomo stava eseguendo lavori di installazione su un capannone quando, secondo quanto ricostruito finora, è precipitato per diversi metri dopo il cedimento di un lucernario. Inutili i soccorsi del 118. Sulla dinamica indagano i carabinieri.