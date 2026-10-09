Lancia la cocaina dalla finestra, ma i poliziotti non ci cascano: arrestato Un 26enne indagato per detenzione e spaccio

Nel pomeriggio del 7 ottobre la Polizia di Stato ha arrestato a Salerno un giovane di 26 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dal personale della Squadra Mobile della Questura, dagli operatori della Sezione "Falchi", con il supporto di un equipaggio dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (UPGSP) e di un'unità cinofila.

IL TENTATIVO DI ELUDERE IL CONTROLLO

Il giovane era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Nel tentativo di eludere il controllo, ha lanciato un involucro da una finestra della camera da letto. Il pacchetto è stato però recuperato tempestivamente dai poliziotti e conteneva cocaina.

IL CANE ANTIDROGA TROVA ALTRA SOSTANZA NASCOSTA

L'ausilio del cane antidroga ha permesso di trovare altra cocaina, nascosta in una cavità ricavata nel montante dell'infisso della finestra. Gli agenti hanno inoltre sequestrato circa 10 grammi di hashish, equivalenti a circa 50 dosi medie, abilmente celati nel tubo di areazione, e un bilancino elettronico di precisione.