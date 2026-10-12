Cade dalla scala durante la tumulazione, lavoratore 58enne in coma L'incidente è avvenuto nel cimitero di Poggiomarino: sulla vicenda indagano i carabinieri

Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri della stazione di Poggiomarino e della sezione radiomobile di Torre Annunziata sono intervenuti presso il cimitero comunale per un incidente sul lavoro.

Il dipendente di una ditta di onoranze funebri, durante una tumulazione in una cappella privata, sarebbe caduto da una scala, da un’altezza di 3 metri circa.

L’uomo, 58enne di Scafati, avrebbe battuto la testa e riportato varie fratture. È stato portato in ambulanza presso l’ospedale del Mare.

È in rianimazione, in coma, in pericolo di vita. Indagini in corso dei Carabinieri.