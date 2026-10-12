Salernitana, prima volta in stagione senza gol. E le trasferte sono un tabù La mossa Lescano non paga, non basta il secondo tempo orgoglioso. Rendimento esterno singhiozzante

Niente gol. Ed è già una notizia. Perchè la Salernitana con tutte le sue bocche di fuoco a disposizione, fatta eccezione per l'infortunato Achik, con Lescano e D'Ursi coppia titolare, con Varela Djamanca e La Gumina mosse innescate dalla panchina, con Bevilacqua e Boncori oggetti misteriosi, a Casarano va vicino al colpo grosso ma non centra la giocata vincente, quella da tre punti. Cosmi si è affidato quasi a tutte le sue armi a disposizione. Non è bastato un finale coraggioso, con Varela Djamanca pericolo numero uno nella seconda parte di gara. La Salernitana resta per la prima volta a secco in questa stagione. Un campanello d'allarme, che va oltre la semplice sfortuna per alcuni occasioni clamorose create e mancate nel cuore della ripresa. I granata non restavano a secco dalla semifinale playoff di ritorno col Brescia al Rigamonti (sconfitta per 2-0). Per trovare l'ultima trasferta senza gol in regular season bisogna tornare al ko di Caserta dello scorso 5 marzo.

Rendimento esterno singhiozzante

Al Capozza si è soltanto sfiorato un successo che sarebbe stata un'autentica liberazione. Perchè la Salernitana fa i conti con un tabù esterno che ora sta diventando limitante nella corsa al primato. In quattro sfide appena tre punti portati a casa, frutto dei pareggi con Foggia, Barletta e Casarano. A Crotone arrivò addirittura la sconfitta. Serviva cambiare musica. La Salernitana ha rimandato il problema,