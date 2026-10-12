Barletta-Cavese, le probabili formazioni: Masitto riparte da Fusco e Minaj Posticipo serale per i blufoncè. Il tecnico dei metelliani: "Partita perfetta per noi"

Barletta-Cavese chiude la nona giornata del girone C di serie C. Alle ore 20.30 i blufoncè vogliono continuità dopo la straordinaria prova nel derby con la Casertana. Masitto è pronto a ripartire dal 3-5-2, con l’arretramento di Nunziata in difesa, lo schieramento di Asiatico sulla corsia destra e la riconferma in attacco del tandem Fusco-Minaj che nove giorni fa ha messo in ginocchio i falchetti al Simonetta Lamberti. Out invece il leader della difesa Cionek, alla prese con un guaio muscolare che si tradurrà in un lungo stop.

Le dichiarazioni pre-partita

Il prepartita del tecnico Masitto: «Bisogna continuare a crescere e portare avanti le nostre idee con coraggio, come stiamo facendo. Arriva una partita perfetta per noi, una trasferta insidiosa, molto bella da giocare, in una piazza calda. Siamo in crescita. Sta arrivando una Cavese con le idee chiare e corrette, per quello che è il mio modo di pensare il calcio e per quello che vedo che questa squadra possa fare. Stiamo facendo un buon percorso, siamo partiti da una base di certezze e stiamo arrivando a qualcosa che durante gli allenamenti vediamo. Poi c’è sempre la partita successiva, che ci mette di fronte agli imprevisti: è proprio su questo che dobbiamo lavorare per ottenere il massimo da questi ragazzi».

Barletta-Cavese, le probabili formazioni:

Barletta (3-4-2-1): Matosevic; Manetta, Bizzotto, Vona; Coccia, Piarulli, Franco, Laringe; Partipilo, Da Silva; Ferrante. Allenatore: Paci.

Cavese (3-5-2): Boffelli; Mannucci, Peretti, Nunziata; Asiatico, Orlando, Awua, Esposito, Macchi; Minaj, Fusco. Allenatore: Masitto.