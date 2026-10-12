Salernitana, Cosmi tira avanti per la sua strada: "Costruiti per vincere la C" In conferenza stampa il tecnico ribadisce l'obiettivo: "Il problema è la discontinuità"

Una carezza alla sua squadra, una presa di considerazione forte, netta, al di là delle difficoltà, di un rendimento singhiozzante, dell'appuntamento con il secondo successo di fila ancora rinviato. Serse Cosmi si prende il pareggio di Casarano, non sorride per la prestazione della sua Salernitana, ma allo stesso tempo non fa un passo indietro: "Se mi chiedete qual è l'obiettivo stagione, vi rispondo perchè è chiarissimo: siamo una squadra costruita per vincere il campionato".

Il messaggio

L'esame Casarano poteva essere fondamentale per dare continuità. E non basta nemmeno pensare che vincere con la Scafatese porterebbe sette punti su nove in tre sfide. Alla Salernitana serviva vincere, soprattutto dare risposte sulla prestazione. A Casarano si è andati a corrente alternata, con un primo tempo complicato cancellato in parte da una ripresa con molti più pericoli verso i pali pugliesi. “Dovevamo fare meglio. E sono sicuro però che arriveranno vittorie in gare dove magari si creerà di meno - spiega Cosmi -. Questo è un gruppo che può fare di più. Abbiamo vinto con le due capoliste Bari e Potenza. Perché dovremo precluderci obiettivi importanti? Perché gli altri vincono? Bravi loro. Noi sappiamo che dobbiamo rispondere sul campo e vincere quante più gare possibili”.

Sul momento

Cosmi guarda al futuro con ottimismo: “Non credo che questa sia una squadra molto lontana da quella che vorrei. Il problema è che va a corrente alternata. Serve maggiore grinta, maggiore rabbia. Questo può essere però un aspetto positivo perché vuol dire che a questa squadra manca qualcosa e che si potrà aggiungerlo di qui in avanti”.