Casarano-Salernitana 0-0, Pieraccini: "Prova importante, non molleremo" Il difensore è fiducioso: "Siamo fortissimi, lotteremo fino alla fine per l'obiettivo"

Un pari non da buttare. Simone Pieraccini ha commentato Casarano-Salernitana 0-0: “Abbiamo affrontato una partita particolare. Alcune cose non ci sono riuscite. Poi nella ripresa non siamo riusciti a segnare ma resta la grinta e il coraggio. Approccio difficile? Abbiamo fatto più fatica anche perché sbagliavamo troppo tecnicamente. Però c’è solidità, stiamo migliorando.

Sull'atteggiamento

Io credo che questa squadra tenga bene il campo, sempre preparati su cosa fare. Poi ciò che succede non sempre si può preparare, serve adattarsi. Come difesa, sia a tre o quattro seguiamo le indicazioni del mister. A mio parere non soffriamo tantissimo, adesso non prendiamo nemmeno gol.

Sull'obiettivo

Ci sono tante difficoltà da fronteggiare ogni setimana e il campionato passa anche da queste partite. L’importante è finire bene, arrivarci a giocarci tutto perché siamo fortissimi. Servirebbe anche avere un po’ di fortuna in più. Lo spirito non ci manca”.