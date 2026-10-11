Casarano-Salernitana 0-0, Cosmi: "Regalato un tempo, commessi troppi errori" Il tecnico granata: "Mi aspettavo tutt'altro approccio. Ci è mancata la rabbia"

"In alcuni momenti sembriamo una squadra fortissima, in altri siamo fragili. Sta a me trovare un equilibrio". Casarano-Salernitana 0-0 è un passo indietro. Serse Cosmi si aspettava un'altra risposta dalla sua Salernitana: “Abbiamo avuto diverse occasioni, alcune clamorose. Una delle tre occasioni avute dovevano essere concretizzate. Abbiamo sprecato un tempo, giocando sotto ritmo, facendo errori tecnici eccessivi ma non solo per questa categoria. Come me lo spiego? Non lo so, abbiamo esagerato con l'imprecisione. Nella ripresa abbiamo provato a vincere, le gambe erano pesanti su un terreno non facile. Ci è mancata la rabbia, la determinazione. Non è bastato. Mi aspettavo di più. Non è stata una partita lineare anche per le condizioni del campo.

Sull'idea di gioco

Abbiamo cercato il lancio lungo per innescare D'Ursi ma quando sei pressato. Noi invece nel primo tempo abbiamo avuto la prova insufficienti dei centrocampisti. De Boer era meno lucido rispetto al Bari. Però per noi deve essere recuperato perchè è fondamentale. Non credo sia un problema di modulo, infatti abbiamo subito diverse ripartenze.

Sull'atteggiamento

Mi aspettavo un'altra prova sotto il profilo caratteriale rispetto alle altre trasferte. Ed invece eravamo lenti, compassati, lontani da ciò che volevamo essere. Se regali un tempo, poi 45' per provare a vincerla sono pochi".