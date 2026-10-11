Casarano-Salernitana 0-0, Di Bari: "Dominata la partita contro una big" Le parole del tecnico rossoblu: "I ragazzi hanno dato tutto, per noi è un segnale importante"

Vito Di Bari ha commentato Casarano-Salernitana 0-0. “Volevamo mettere in difficoltà il loro centrocampo, inserendoci alle spalle. Volevamo il dominio del gioco e lo abbiamo avuto. Era un periodo un po’ così, ritrovare il gioco e l’intensità era per me fondamentale. Volevamo vincere ma ci teniamo questo risultato. Continuiamo così perché questo campionato è difficilissimo.

Ci sono momenti in una stagione non solo di squadra ma anche con i singoli. Non è stata una settimana facile però i ragazzi mi hanno dimostrato tanto e sono orgoglioso. Affrontavamo un avversario importante, rinvigorito dal risultato sul Bari. Amano giocare in profondità e hanno fatto male. Poi hanno sostituzioni importanti. Saranno lì a lottare”.