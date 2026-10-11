Scafatese-Sorrento 3-2, basta un primo tempo da urlo: il derby va ai gialloblu I canarini indirizzano la sfida già nei 45'. Ora il derby con la Salernitana

Vince e convince la Scafatese che, nel pomeriggio del Guariglia, si impone sul Sorrento con un netto 3-2. I canarini indirizzno il derby già nel primo tempo con la doppietta di Palmieri e il gol di Emmausso. Nel finale la riscossa di Parker e Ricci ma non basta.

La partita

Facciolo conferma quasi in pieno l’undici iniziale che si era imposto con l’Altamura schierando Forte tra i pali, difesa a quattro con Novella, Scognamiglio, Bacchetti e Ferrara, centrocampo con Toscano, Tripi e Proia a sostegno del tridente composto da Palmieri e Emmausso esterni e da Volpicelli centrale. Sul prato in erba naturale del Guariglia i canarini archiviano la pratica già nel primo tempo: dopo la doppietta della scorsa gara Volpicelli stavolta veste i panni dell’uomo assist e manda in rete prima Palmieri e poi Emmausso; lo stesso Palmieri, prima dell’intervallo, cala il tris al termine di un’azione fantastica dei gialloblù.

Nella ripresa Maiuri prova a ridisegnare il Sorrento passando al 4-3-3 ma la reazione arriva troppo tardi; Parker, partito dalla panchina, trova prima la rete del 3-1 e poi il guizzo che vale il calcio di rigore trasformato da Ricci, ma non basta per rimettere in equilibrio il match. La Scafatese conquista la seconda vittoria consecutiva e tocca quota 13 in classifica.