Ex assessore picchiato e ferito da un colpo di pistola: l'auto data alle fiamme Brutale aggressione sul litorale: le fiamme hanno distrutto anche alcune strutture vicine

Pestato di botte, ferito con un colpo d'arma da fuoco al ginocchio e con l'auto data alle fiamme. È il bilancio di una violenta aggressione avvenuta questa mattina in località Foce Sele, a Capaccio Paestum, ai danni di un uomo che qualche anno fa ha ricoperto la carica di assessore comunale.

L'AGGRESSIONE A FOCE SELE

La vittima è stata picchiata e poi colpita da un proiettile al ginocchio. Dopo l'aggressione, qualcuno ha dato fuoco alla sua auto, utilizzando del liquido infiammabile.

IL SOCCORSO E IL RICOVERO IN OSPEDALE

L'uomo è stato trovato a terra nei pressi di uno stabilimento balneare. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Eboli. Secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

L'INCENDIO DELL'AUTO

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme dell'auto incendiata. Il rogo aveva lambito anche lo stabilimento balneare attiguo.

LE INDAGINI DEI CARABINIERI

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli per ricostruire la dinamica e il movente dell'accaduto. Tra le ipotesi al vaglio, non è escluso che il pestaggio sia maturato al culmine di una lite.