Salernitana, squadra subito in campo: Cosmi spera in un recupero Archiviato subito il pari di Casarano, sabato arriva all'Arechi la Scafatese

Subito in campo. È ripresa questa mattina la preparazione della Salernitana al centro sportivo Mary Rosy all’indomani della trasferta di Casarano. Attenzione rivolta alla sfida contro la Scafatese, in programma sabato 17 ottobre alle 17:30 allo stadio Arechi. Un match complicato, contro una delle compagini più in salute del campionato e già protagonista di un blitz in stagione all'Arechi nel primo turno di Coppa Italia Serie C.

Si spera in Djibril

Gli uomini guidati da mister Serse Cosmi sono stati divisi in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri hanno svolto un lavoro defaticante, mentre il resto della squadra si è disimpegnato in un lavoro aerobico seguito da partite a campo ridotto. Differenziato per Malik Djibril e Jonas Heinz. Si spera nel recupero del centrocampista, prezioso per ampliare le rotazioni in mezzo al campo. Palestra e terapie per Ismail Achik. Gli allenamenti riprenderanno domani alle 15:30, sempre al Mary Rosy.