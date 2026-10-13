Salerno, aggredisce la compagna: denunciato per lesioni aggravate Attivato il protocollo del codice rosso: disposto anche l’allontanamento da casa

La Polizia di Stato, con personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno a seguito di una segnalazione al numero unico di emergenza 112, è intervenuta presso un'attività commerciale per un'aggressione ai danni della titolare, colpita al capo con un oggetto dal compagno.

Gli agenti hanno prestato i primi soccorsi alla donna, successivamente trasportata in ospedale e giudicata guaribile in 12 giorni. Le immediate attività investigative hanno consentito di ricostruire la dinamica dell'accaduto e di delineare li quadro indiziario a carico del presunto responsabile.

Attivato il protocollo del Codice Rosso, l'uomo è stato denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate. Nei suoi confronti, inoltre, è stato disposto l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento ala persona offesa e ai luoghi da questa frequentati.