Barletta-Cavese 1-1, a Fusco risponde Ferrante: metelliani in zona playoff Ancora uno squillo della punta, poi i guantoni di Boffelli: blufoncè indenni in Puglia

Un pari importante. Barletta-Cavese 1-1 certifica la solidità dei metelliani. Al Puttilli, i campani vanno avanti con lo squillo di Fusco, poi ci pensa Ferrante nel rimettere in equilibrio le cose. Nella ripresa fondamentali gli interventi di Boffelli, provvidenziale su Da Silva. Un punto che permette alla Cavese di salire a quota 12 punti, con i campani in zona playoff.

La partita

In porta Boffelli, linea difensiva formata da Mannucci, Peretti e Nunziata, sugli esterni si rivede Sava dal 1' a destra, a sinistra c'è Macchi, in mezzo Awua ed Esposito. Sulla trequarti Orlando alle spalle di Fusco e Minaj. Il diluvio che si abbatte su Barletta segna il ritmo della sfida. Piarulli ha la prima chance ma calcia alto (7’). Da Silva prova ad accendersi ma calcia fuori (14’). Poi al primo squillo arriva il vantaggio della Cavese: Fusco fulmina Figliola e porta avanti i suoi (29’). Il Barletta reagisce immediatamente: Partipilo imbecca Ferrante che fa secco Boffelli (34’).

Complice anche il campo pesante Masitto sceglie D’Amore e Alberti all’intervallo. La Cavese gestisce il ritmo della ripresa e si aggrappa ai lampi di classe di Orlando. Fusco prova subito ad impegnare Figliolia (59’). Franco va vicino al vantaggio: tiro da fuori del centrocampista che termina a lato (61’). Sale in cattedra Da Silva ma Boffelli è straordinario in due circostanze. Nel finale animi tesi per un brutto fallo su Awua di Djankpata. La Cavese gioca l’Fvs senza fortuna. Poi il triplice fischio finale.