"Non riesco a conciliare professione e politica": il sindaco si dimette La decisione di D'Acunzi: "E' una forma di rispetto verso i miei concittadini"

"Con profonda consapevolezza e dopo una riflessione sofferta ma serena, rassegno le mie dimissioni dalla carica di Sindaco della Città di Nocera Superiore. È una decisione interamente mia, libera e pensata con il cuore e con la testa".

Comincia così la lettera con la quale Gennaro D'Acunzi annuncia le dimissioni dalla carica di primo cittadino di Nocera Superiore.

"Non mi sono candidato, né ho cercato questa carica, per avere un titolo o per occupare una posizione. La mia scelta di mettermi in gioco è nata esclusivamente da uno sincero spirito di servizio, dalla voglia profonda di impegnarmi in prima persona per la mia comunità e provare a fare qualcosa di utile per la nostra terra. A questo ruolo ho dedicato ogni energia, spingendomi spesso oltre i miei stessi limiti fisici e personali, perché per me amministrare non è mai stato un compito d’ufficio, ma un impegno vissuto con passione e responsabilità - scrive l'ormai ex sindaco -. Accanto all’impegno istituzionale, tuttavia, c’è la mia professione che richiede una presenza, una continuità e una dedizione che non posso rinviare né mettere in secondo piano. Mi sono trovato di fronte a una verità d’onestà. Non è possibile dividersi a metà quando si hanno di fronte due strade che chiedono entrambe la totalità di se stessi. Saper riconoscere i propri limiti umani e di tempo è, a mio avviso, una forma di rispetto e di serietà verso i cittadini, verso la mia storia e verso la mia dignità personale e professionale. Ritornare alla propria vita e al proprio lavoro senza aver mai avuto bisogno di un titolo per sapere chi si è rappresenta una scelta di libertà e di profonda serenità. Lascio la carica di Sindaco, ma non i miei valori. Lascio la responsabilità istituzionale, ma mai l’amore per la mia città. Desidero ringraziare di cuore quanti hanno camminato al mio fianco con lealtà e trasparenza durante questo percorso, i dipendenti dell’Ente e tutti coloro che si sono spesi quotidianamente per la nostra comunità. Il grazie più grande va ai cittadini di Nocera Superiore. A voi ho dedicato questa esperienza e con voi conserverò sempre un legame sincero, umano e indistruttibile. Con profondo rispetto, gratitudine e serenità d’animo", le parole messe nero su bianco da D'Acunzi.