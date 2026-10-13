Salernitana-Scafatese, derby a metà: un motivo dietro le limitazioni I tifosi gialloblu 'fermati' dal Viminale e non solo per il derby dell'Arechi

Un derby a metà. Salernitana-Scafatese fa i conti con le limitazioni imposte dal Viminale. Questa volta però il divieto imposto alla tifoseria ospite parte da lontano, o meglio, dagli scontri che segnarono Scafatese-Team Altamura dello scorso 27 settembre. Attimi concitati, in cui fu necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Un evento che ha chiamato in causa il Viminale. Con una nota, i canarini hanno incassato che “in conseguenza di lievi scaramucce avvenute tra le rispettive tifoserie, al termine di Scafatese-Altamura disputata al “Guariglia” di Agropoli lo scorso 27 settembre, si è adottata la risoluzione di vietare le trasferte ai tifosi gialloblù ed a quelli pugliesi per due turni”.

Le limitazioni

Niente derby dell’Arechi per i supporters gialloblu, né tanto meno a quella lombarda contro l’Inter Under 23 che si recupererà il 27 ottobre. La trasferta di sabato sarà vietata a tutti i residenti nel comune di Scafati ed anche la vendita dei tagliandi per i settori locali sarà vietata ai residenti nel medesimo comune a meno che non sia stata sottoscritta la fidelity card della Salernitana entro lo scorso 31 maggio.