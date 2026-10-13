Trovato morto in auto ad Agropoli: "Ucciso con un colpo di pistola alla gola" Per la Procura di Vallo della Lucania si è trattato di omicidio

Sarebbe stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco alla gola il 55enne Walter Avallone, il vigilantes originario di Eboli trovato morto questa mattina in località Trentova ad Agropoli. L'esame esterno effettuato dal medico legale Adamo Maiese ha consentito di chiarire che il taglio alla gola individuato sul cadavere è verosimilmente compatibile con un colpo d'arma da fuoco e non - come inizialmente ipotizzato - con una ferita d'arma da taglio.

A lanciare l'allarme è stato un passante che, mentre faceva jogging, ha notato il corpo del 55enne, riverso sul sedile, a lato guida. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Agropoli, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli e quella della Sezione Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Salerno.

"Dai primi esiti investigativi si ritiene trattarsi di un omicidio", precisa in una nota il procuratore Francesco Rotondo che sta seguendo in prima persona le indagini su quanto accaduto. Al momento non è stato ancora possibile chiarire il movente: sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.