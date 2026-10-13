Ex Salernitana, Raffaele può tornare in panchina: i granata osservano Possibile nuovo ribaltone nel girone C

Sembra ormai giunta ai titoli di coda l’avventura di Ledian Memushaj sulla panchina del Team Altamura. Il club biancorosso sarebbe orientato verso l’esonero del tecnico dell'ex centrocampista, con la separazione che potrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore. Si attende adesso la decisione definitiva della società che dovrebbe arrivare a stretto giro.

Il primo nome per l’eventuale successione è quello dell’ex Cerignola e Salernitana Giuseppe Raffaele. L'allenatore, reduce dall'avventura in granata dopo esser stata idea anche della Casertana, ora è vicinissimo al ritorno nel campionato di C. Altre piste portano a Fabio Prosperi e Salvatore Aronica.