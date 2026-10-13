Cavese, Masitto esalta i suoi: "A Barletta prova di grande coraggio" Il tecnico: "L'assenza dei tifosi mi fa molto arrabbiare, spero finirà tutto questo"

Una Cavese solida. Il pari di Barletta certifica la forza della compagine metelliana. In un ambiente particolare e in un clima non facile, i blufoncè hanno fatto passi in avanti certificando la bontà del progetto Masitto. Le parole del tecnico sottolineano l'importanza del pari in Puglia: “Serve fare i complimenti alla squadra perché hanno saputo adattarsi alle difficoltà. Soprattutto i calciatori con più tecnici sono stati bravissimi nel cambiare la loro prestazione. Abbiamo fatto una prestazione importante. L’unico neo è sul non aver percepito in alcune situazioni il pericolo, concedendo il fianco ad alcune occasioni”.

La rabbia di Masitto

Un aspetto che lascia tanta rabbia al tecnico è l’assenza di tifosi sugli spalti in trasferta: “Questa cosa mi ha fatto particolarmente arrabbiare, non la trova giusta. Negli spogliatoi ai ragazzi ho detto che eravamo gli unici a poter impersonificare la città di Cava de’ Tirreni. E i ragazzi sono stati straordinari a reggere in una situazione non facile. Però mi auguro che possa cambiare”.