Orrore ad Agropoli: 50enne trovato sgozzato in un'auto a Trentova Indagini in corso da parte dei carabinieri

Un 50enne italiano è stato trovato sgozzato in un'auto parcheggiata in località Trentova, ad Agropoli. L'agghiacciante scoperta è stata fatta in mattinata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli, agli ordini del comandante Guido Carlo Decugis che sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il sospetto è che si sia trattato di un omicidio. Il corpo è stato rinvenuto a lato guida e, da un primo esame esterno, è emerso un profondo taglio alla gola. All'interno della vettura sarebbe stata trovata anche una pistola. Sono in corso rilievi da parte della scientifica del comando provinciale di Salerno. Gli investigatori stanno passando al setaccio l'area anche per ricercare la possibile arma del delitto.

Ulteriori elementi emergeranno dagli accertamenti medico-legali. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Al vaglio anche le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza che potrebbero aver catturato elementi utili alle indagini. Al momento non si esclude alcuna ipotesi e gli investigatori sono al lavoro per chiarire quanto accaduto.