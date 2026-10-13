Salernitana-Scafatese, fischia Spina. Un battipagliese nella squadra arbitrale Nessun precedente fra il fischietto pugliese e i granata

Salernitana-Scafatese, in programma sabato 17 ottobre alle ore 17:30, sarà diretta dal signor Bruno Spina di Barletta. Gli assistenti del fischietto pugliesi saranno Stefano Vito Martinelli della sezione di Potenza e Pierpaolo Carella di L’Aquila. A completare il roster arbitrale il napoletano Fabio Rosario Luongo nel ruolo di quarto uomo. Curiosità al Fvs per il quale è stato indicato il battipagliese Steven La Regina.

Prima volta all'Arechi

Nessun precedente fra Spina e la Salernitana. Per il fischietto pugliese dunque primo incrocio con la Bersagliera. Un amarcord invece per i canarini, diretti lo scorso anno da Spina nel successo in trasferta sul campo dell’Acireale (1-2 il risultato finale).