Ex Salernitana, Nicola torna in serie A e prova un'altra impresa salvezza L'ex granata atteso subito da un 'derby' speciale

Davide Nicola ci riprova. Nel mirino del tecnico ex Salernitana un'altra salvezza difficilissima. Il Venezia ha deciso di esonerare il tecnico Giovanni Stroppa. “Il Venezia FC comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Sotto la sua guida tecnica, il club ha conquistando la promozione in Serie A nella stagione 2025/26, raggiunta al termine di un campionato di Serie BKT vissuto da protagonista – si legge nella nota diffusa dalla società –. Il club arancioneroverde desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde”.

La chiamata

Stroppa è il quarto allenatore a saltare in questo campionato dopo Grosso (Fiorentina), Tedesco (Bologna) e Cuesta (Parma). La decisione del club è arrivata dopo una partenza difficile dei liguri, ancora a secco di punti. Per la sua eredità ballottaggio tra Paolo Zanetti, che ha già allenato i veneti tra il 2020 e il 2022, ottenendo la promozione in Serie A, e Davide Nicola, specialista in salvezze “disperate”. L’ex Salernitana ha poi avuto la meglio. Risolverà il suo contratto con la Cremonese, poi si preparerà a diventare il nuovo allenatore dei lagunari, con prossima sfida quella delicata col Napoli.