Salerno, il monito della Polizia di Stato: "Attenti alle truffe" L'invito ai cittadini a prestare la massima attenzione a telefonate, messaggi o richieste

La Polizia di Stato invita i cittadini a prestare la massima attenzione a telefonate, messaggi, visite o richieste apparentemente provenienti da appartenenti alle Forze dell’ordine, da uffici pubblici, istituti di credito o altri soggetti qualificati. Negli ultimi giorni sono stati segnalati, sul territorio, tentativi di truffa perpetrati anche ai danni di esercizi commerciali e operatori del settore orafo. In alcuni casi, i malviventi avrebbero utilizzato falso materiale o riferimenti ingannevoli riconducibili alla Questura e alle Forze di polizia, qualificandosi falsamente come appartenenti alla Polizia di Stato o ad altri Corpi.

Si raccomanda di non consegnare denaro, gioielli, oggetti preziosi, documenti o informazioni riservate e di non effettuare pagamenti su richiesta di interlocutori non verificati. Le Forze dell’ordine non richiedono mai, telefonicamente o tramite incaricati, la consegna di denaro o beni di valore per risolvere presunti problemi giudiziari, familiari o amministrativi. In caso di dubbio, interrompere immediatamente ogni contatto, non utilizzare numeri o recapiti forniti dal presunto interlocutore e contattare il Numero Unico di Emergenza 112. La prevenzione passa dall’attenzione di tutti: parlare di questi tentativi con familiari, anziani, vicini di casa e colleghi può evitare che una truffa si trasformi in un danno concreto.