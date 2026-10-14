Salernitana, D'Ursi cerca ancora la prima gioia: "Non vedo l'ora arrivi sabato" La punta fondamentale per i movimenti offensivi è ancora a secco. E sui social lancia un messaggio

Lo score parla ancora di zero gol realizzati. Manca solo la cosa più importante per un attaccante: la rete, sbloccarsi, centrare la prima gioia personale. Eugenio D'Ursi è un riferimento per la Salernitana. Uomo ovunque dell'attacco, soluzione valida per ogni modulo. Prezioso il suo apporto in ogni gara: attacco alla profondità, un continuo lavoro ai fianchi delle difese avversarie. Un'attutidine che fin qui è stata determinante per lo sviluppo offensivo dei granata ma che è costata energie, arrivando appannato sotto porta. L'errore con il Casarano l'immagine simbolica dell'assenza di lucidità per il grande dispendio lontano dalla porta.

L'attesa per il derby

Seconda punta nel 3-5-2 o trequartista nel 3-4-2-1. Cosmi ripartirà da D'Ursi anche nel derby con la Scafatese. L'ex Sorrento ha caratteristiche uniche nel reparto offensivo. Sui social ha fatto parlare una fotografia in maglia granata e un brevissimo messaggio che è però segnale della sua fame di gol e di riscatto: “Non vedi l’ora arrivi sabato – per poi continuare in dialetto napoletano -. I cavalli si vedono alla fine”.