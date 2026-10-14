Salernitana, Capuano compie gli anni e ora spera in una chance Uno dei perni per esperienza potrebbe rappresentare una soluzione per la Scafatese

"Capuano è un leader: quando sarà al top avremo bisogno di lui". La Salernitana aspetta Marco Capuano. E gli scricchiolii della difesa impongono riflessioni. Il secondo clean sheet stagionale con il Casarano non deve nascondere le difficoltà e i pericoli affrontati da Galeotti e compagni al Capozza. E allora, in un momento della stagione delicato, Cosmi può pensare di rilanciare uno degli elementi di maggiore esperienza all'interno del gruppo.

La stagione del difensore

Oggi soffia sulle sue 35 candeline ma l'apporto del difensore si è fatto apprezzare non solo nel suo rendimento in campo. Lo stop muscolare più lungo del previsto pre-Cavese lo ha fatto scivolare indietro nelle gerarchie di Cosmi. Prima la sosta ai box, poi il rientro in gruppo e la grande vicinanza al gruppo. Un leader anche in panchina. Cosmi ha in Celiento il suo perno centrale, in Pieraccini e Anastasio i suoi riferimenti laterali. Capuano potrebbe riprendere posto al centro, con Celiento che verrebbe dirottato come braccetto. Nel momento dell'esigenza, Cosmi pensa all'esprienza dei suoi big.