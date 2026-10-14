Salernitana, la "decima" e poi bilanci: Cosmi deve svoltare La prima parentesi di campionato spinge la società a valutare l'operato di Cosmi

“Tireremo le somme almeno dopo 9 partite, quindi un quarto di campionato. Adesso è troppo presto". Pensieri e parole del 21 settembre 2023. Danilo Iervolino partecipò per l’ultima volta da patron della Salernitana al Pontificale in onore di San Matteo. Una parentesi però che è rimasta impressa nell’organizzazione granata per tracciare i primi bilanci, fare le prime riflessioni. Paulo Sousa arrivò ad otto giornate, poi pagò gli appena tre punti e venne esonerato dopo il tracollo di Monza. Al suo posto Filippo Inzaghi. Era il 10 ottobre 2023. Giovanni Martusciello un anno dopo arrivò alla tredicesima giornata. La sosta per le nazionali favorì l’arrivo di Stefano Colantuono.

Cosmi sospira

Per l’attuale Salernitana, le prime nove giornate non permettono di strappare sorrisi. Tre vittorie, quattro pareggi e due sconfitte l’attuale score della Bersagliera. A Casarano l'esame continuità fallito e soprattutto la sensazione di una squadra lontana dal saper condurre i 90' sempre in controllo. La vetta è lontana nove punti, con il distacco di sei lunghezze dal Bari, tre dal Catania. Insomma, se Cosmi non è spalle al muro poco ci manca. Ora c’è il derby con la Scafatese, serve lanciare un segnale. Poi il tour de force con la Salernitana che fa visita al Picerno, poi affronta il Savoia e l'Inter Under 23, prima del faccia a faccia con il Catania. Serve una scossa per evitare riflessioni ancora più importanti.