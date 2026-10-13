Amalfi, il comune investe sulla sicurezza: in arrivo 28 nuove telecamere In totale diventano 63 gli occhi elettronici: investimento da 200mila euro con fondi municipali

Completato un importante intervento di ammodernamento e potenziamento dell'impianto di videosorveglianza di Amalfi. L’intervento, voluto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano e finanziato con 200mila euro di fondi di bilancio, ha consentito non solo di ripristinare e aggiornare le postazioni esistenti con dispositivi ad alta tecnologia, ma anche di estendere, in modo capillare, la rete di monitoraggio su aree del territorio comunale finora sprovviste.

In particolare, l’ampliamento ha previsto la realizzazione di 28 nuove postazioni di ripresa per un totale di 63 nuove telecamere di contesto e di avanzata tecnologia. Tra le principali zone interessate figurano Piazza Municipio, Piazza Duomo, Piazza dei Dogi, i vicoli e supportici del centro storico, oltre a Via delle Cartiere, Via Casamare e la direttrice verso la Valle dei Mulini.

"Avere una rete di videosorveglianza anche all’interno dei vicoli storici della Città è fondamentale per contrastare reati ambientali e presidiare più capillarmente il territorio. Penso ai molti anziani di Amalfi che, nel corso di questi anni, sono stati oggetto di truffe telefoniche: con l’ampliamento della rete, anche il lavoro delle forze dell’ordine a tutela di queste fasce deboli diventa più efficace” - ha dichiarato il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano.

Parallelamente, le attività di manutenzione straordinaria hanno consentito il ripristino di 15 dispositivi strategici già presenti sul territorio, tra cui le postazioni del Porto, della Riviera, di Piazza Flavio Gioia e dei principali punti di snodo viario e pedonale. A supporto dell'infrastruttura, sono stati eseguiti importanti lavori di posa e prolungamento della rete in fibra ottica, oltre all'installazione in Centrale Operativa di un nuovo NVR Server con capacità superiore a 64 canali IP per la gestione e l'archiviazione continuativa delle immagini.

"Con questo importante intervento non ci siamo limitati ad ammodernare le apparecchiature esistenti, ma abbiamo strutturato una rete moderna, integrata ed ampliata a zone strategiche e quartieri finora non coperti” - ha concluso l’Assessore Francesco De Riso - “L'estensione lungo direttrici chiave, come Via delle Cartiere e ai lati del corso principale, ci permette oggi di monitorare la viabilità, il decoro urbano e i punti sensibili, ponendo le basi per un sistema modulare e ulteriormente espandibile in futuro, anche verso le frazioni di Amalfi".