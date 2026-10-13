Salernitana, focus sul derby: possibili novità per la Scafatese Si valutano alternative dopo la prova incolore di Barletta

Seduta pomeridiana per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. L'attenzione è rivolta sulla gara interna contro la Scafatese, in programma sabato 17 ottobre alle 17:30 allo stadio Arechi. Gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto un lavoro di forza in palestra prima di spostarsi sul campo e dedicarsi ad un lavoro tecnico-tattico.

Cosmi pensa a possibili novità di formazione. Varela Djamanca può essere un'opportunità dal 1', con l'ipotesi di un 3-4-2-1 con D'Ursi a completare la coppia di trequartisti alle spalle di La Gumina. Il sacrificato potrebbe essere Vitale.

Nessuna buona notizia dall'infermeria. Differenziato per Malik Djibril e Jonas Heinz. Il centrocampista spera di poter strappare una convocazione. Palestra e terapie per Ismail Achik, alle prese ad altre settimane di stop. La preparazione proseguirà domani alle 10:30, sempre al Mary Rosy.