Salerno, è in Italia da 40 anni ma è irregolare: espulso statunitense Il provvedimento eseguito dal Questore

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato finalizzata al contrasto

dell’immigrazione irregolare e all’esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei cittadini stranieri che non risultano in regola con la normativa vigente. Un impegno costante volto a garantire l’effettività delle decisioni

adottate dalle competenti Autorità e il rispetto delle disposizioni in materia di

soggiorno sul territorio dello Stato.

In tale ambito, il 10 ottobre 2026, la Questura di Salerno, con operatori dell’Ufficio Immigrazione ha dato esecuzione all’espulsione di un cittadino di nazionalità statunitense, risultato irregolarmente presente sul territorio nazionale.

Dagli accertamenti svolti dagli agenti è emerso che lo straniero, presente in Italia da oltre quarant’anni, non aveva mai provveduto a presentare la dichiarazione di presenza prevista dalla normativa vigente. È stato inoltre accertato che il medesimo era già

destinatario di un precedente provvedimento di espulsione. Alla luce degli elementi acquisiti, il Prefetto di Salerno ha adottato il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Il Questore di Salerno ne ha quindi disposto l’esecuzione mediante accompagnamento immediato alla frontiera.

La Questura di Salerno rinnova il proprio impegno nel contrasto all’immigrazione

irregolare e nella gestione dei fenomeni migratori, attraverso un’attività costante di controllo e verifica, finalizzata ad assicurare il rispetto della normativa nazionale ed europea e l’effettiva attuazione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio dello

Stato.