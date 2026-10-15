Blitz nel casale rurale abbandonato: sequestrati hashish, crack e cocaina

Nel pomeriggio del 13 ottobre, a Santa Cecilia di Eboli, in località Papaleone, i Carabinieri della locale Stazione, insieme al Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, hanno svolto un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti. L'attenzione dei militari era rivolta in particolare ai fabbricati rurali in stato di abbandono, utilizzati come rifugi di fortuna e come possibili basi logistiche per attività illecite.
LO ZAINO CON LA DROGA
All'interno di uno dei fabbricati i Carabinieri hanno individuato uno zaino con sostanza stupefacente. Il materiale è stato sequestrato a carico di ignoti.
COSA È STATO SEQUESTRATO
Nello zaino c'erano circa 900 grammi di hashish, circa 70 grammi di crack e circa 60 grammi di cocaina. I militari hanno sequestrato anche un bilancino di precisione, un telefono cellulare, verosimilmente utilizzato per attività illecite, e materiale vario per il confezionamento della sostanza stupefacente.