Salernitana, tegola Gyabuaa: c'è lesione ai legamenti L'ex Atalanta ora rischia uno stop di oltre un mese

Seduta mattutina per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Si avvicina la sfida della decima giornata contro la Scafatese allo stadio Arechi, in programma sabato alle 17:30. La brutta notizia per il club granata arriva da Emmanuel Gyabuaa. Il centrocampista si era fermato ieri per un problema al piede. Questa mattina il mediano ha completato l’iter di accertamenti diagnostici presso il centro Check Up di Salerno. Il calciatore ha riportato un trauma contusivo-distorsivo della caviglia destra con lesione del legamento peroneo-astragalico anteriore. Il calciatore ha già iniziato il percorso di recupero. Il rischio è di uno stop di circa due mesi.

Le soluzioni

Cosmi si ritrova con una coperta corta a centrocampo, con uno fra De Boer e Vitale che farà coppia con Tascone. Una scelta che porterebbe lo schieramento di Varela Djamanca e D'Ursi alle spalle di uno fra La Gumina e Lescano. La buona notizia è il pieno recupero di Malik Djibril. L'ex Picerno ha ripreso ad allenarsi regolarmente con i compagni. Lavoro differenziato per Jonas Heinz. Terapie e palestra per Ismail Achik.