Ex Salernitana, Nicola riparte dal Venezia: novità nello staff Il tecnico riparte dalla squadra che condannò alla B nella missione del 7 per cento

Una nuova missione salvezza. Il Venezia riparte da Davide Nicola. Gli arancioneroverdi hanno ufficializzato l'intesa con l'allenatore. Nicola ha risolto il suo contratto con la Cremonese per poi stipulare l'accordo con il tecnico. In giornata il primo allenamento in vista della sfida con il Napoli. Novità nello staff tecnico: al fianco di Nicola Manuele Cacicia in qualità di Collaboratore Tecnico, Gabriele Stoppino come Preparatore Atletico e Lorenzo Squizzi nel ruolo di Preparatore dei Portieri. Non si rinnova la collaborazione con Simone Barone e Michelangelo Rampulla, presenti invece nell'esperienza di Nicola a Salerno.

Le parole del tecnico

“Ho scelto il Venezia perché in questa società vedo una visione a lungo termine, grande voglia di costruire e delle prospettive di crescita importanti. Poi la presenza del direttore Antonelli, che già conoscevo, ha rivestito un ruolo decisivo nella scelta perché mi ha fatto sentire voluto. Ho visto la squadra giocare in queste prime partite e nei giocatori ho visto una chimica positiva. Da parte mia c’è un entusiasmo e una fame pazzesca, ho un desiderio incredibile di rimettere piede in campo e di centrare l’obiettivo della salvezza. Nel mio lavoro l’aspetto che più sento importante è la capacità di regalare emozioni e scrivere delle pagine di storia che rimangano nel tempo. Questo deve essere il nostro obiettivo e dobbiamo farlo insieme alla nostra gente”.