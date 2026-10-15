Salernitana, un nuovo guaio: Gyabuaa a rischio stop. Cosmi smonta la mediana L'ex Atalanta finisce ai box. Cosmi ragiona sulle rotazioni e spera in un recupero

Un problema alla caviglia. L'allarme che si fa ora dopo ora sempre più forte. Serviranno gli esami strumentali per fare chiarezza sul guaio alla caviglia che ha costretto Emmanuel Gyabuaa ad alzare bandiera bianca. Il mediano della Salernitana si è fermato e adesso aspetto il verdetto degli approfondimenti diagnostici. Lo rivela "Il Mattino di Salerno" in edicola. Per Gyabuaa, prima alternativa per il centrocampo, unico in rosa per fisicità e dinamismo seppur non centrale nelle gerarchie di Cosmi, si rischia uno stop importante. C'è da scongiurare l'interessamento della caviglia che potrebbe far schizzare i tempi di recupero. Un inizio di stagione amaro per l'ex Atalanta, riscattato in estate ma al centro di voci di mercato. Poi la permanenza in un reparto che aveva trovato le sue certezze.

Possibili novità

Cosmi si ritrova con appena tre centrocampisti di ruolo disponibili. Un quarto potrebbe essere Djibril, col calciatore che sta accelerando per rientrare nella lista dei convocati per il derby con la Scafatese ma reduce da un mese di stop causa frattura al gomito. Ecco perchè Cosmi immagina di poter smontare il terzetto composto da Tascone, Vitale e De Boer, con gli ultimi due che entrerebbero così in ballottaggio per poter far coppia con il capitano. Una scelta che detterebbe così il passaggio al 3-4-2-1, con Varela Djamanca e D'Ursi alle spalle di uno fra La Gumina e Lescano.